Туск: решение ЕС о продлении Brexit зависит от парламента Великобритании

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что решение ЕС о возможной очередной отсрочке Brexit зависит от парламента Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сказал, отчитываясь во вторник перед депутатами Европарламента об итогах заседания Евросовета на прошлой неделе.

"Ситуация достаточно сложная, учитывая события в Британии на выходных и запрос Великобритании о продолжении процесса статьи 50", - сказал Туск, имея в виду неодобрение британским парламентом соглашения о Brexit в субботу и письмо от премьера Джонсона, в котором он называет новую отсрочку Brexit ошибкой.

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Туск сказал, что сейчас проводит консультации с лидерами о том, как на это реагировать, и примет решение в ближайшие дни.

"Очевидно, результат этих консультаций очень сильно зависит от того, что решит или не решит парламент Великобритании. Мы должны быть готовы к любому сценарию", - сказал он.

Напомним, британское правительство в понедельник представило парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на согласованном с Брюсселем договоре о Brexit и при условии одобрения гарантирует упорядоченный выход страны из ЕС.

Премьер Джонсон призвал депутатов поддержать законопроект, несмотря на их жалобы о том, что он пытается провести его за Палате общин "на высокой скорости". На рассмотрение у депутатов будет три дня.

Джонсон пошел на этот шаг после того, как спикер британского парламента Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать за соглашение о Brexit.