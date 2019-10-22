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Ердоган погрожує США відновити операцію в Сирії

Вівторок, 22 жовтня 2019, 11:25

Якщо до завершення перемир'я на північному заході Сирії, оголошеного 17 жовтня на п'ять днів, США не виконають даних Анкарі обіцянок, Туреччина відновить військову операцію.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

"Якщо після закінчення 120 годин США не виконають даних Анкарі обіцянок в рамках домовленостей щодо припинення операції "Джерело миру", Туреччина відновить операцію", - сказав він.

За словами Ердогана, з 9 жовтня в рамках операції нейтралізовано 775 терористів, загинуло 7 турецьких військових, 79 бійців опозиційної Сирійської національної армії і 20 мирних мешканців Туреччини.

Згідно з домовленостями з США, військова операція призупинена до повного виходу курдських формувань "у безпечну зону". 

Міністр оборони США Марк Еспер у понеділок заявив, що деякі американські війська, розміщені поблизу нафтових родовищ північно-східної Сирії, можуть залишитися з очолюваними курдами "Сирійськими демократичними силами" (SDF), щоб нафта не потрапила до рук "Ісламської держави" чи інших терористів.

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Туреччина Ердоган Сирія
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