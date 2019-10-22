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Эрдоган угрожает США возобновить операцию в Сирии

Вторник, 22 октября 2019, 11:25

Если до завершения перемирия на северо-западе Сирии, объявленного 17 октября на пять дней, США не выполнят данных Анкаре обещаний, Турция возобновит военную операцию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Если по истечении 120 часов США не выполнят данных Анкаре обещаний в рамках договоренностей о прекращении операции "Источник мира", Турция возобновит операцию", - сказал он.

По словам Эрдогана, с 9 октября в рамках операции нейтрализовано 775 террористов, погибли 7 турецких военных, 79 бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии и 20 мирных жителей Турции.

Согласно договоренностям с США, военная операция приостановлена ​​до полного выхода курдских формирований "в безопасную зону".

Министр обороны США Марк Эспер в понедельник заявил, что некоторые американские войска, размещенные вблизи нефтяных месторождений северо-восточной Сирии, могут остаться с возглавляемыми курдами "Сирийскими демократическими силами" (SDF), чтобы нефть не попала в руки "Исламского государства" или других террористов.

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Турция Эрдоган Сирия
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