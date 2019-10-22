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Поліція Британії допитає дружину дипломата США, яка втекла після аварії

Вівторок, 22 жовтня 2019, 13:33

Британські офіцери поліції вирушать до Сполучених Штатів задля допиту дружини американського дипломата, яка скористалася дипломатичною недоторканністю після того, як нібито потрапила до автомобільної аварії, в якій загинув британський підліток.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Підозрювана повністю співпрацює з поліцією та з органами влади", - заявив журналістам начальник поліції Нортгемптонширу Нік Аддерлі.

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"Вона також попросила пройти допит з британськими поліцейськими в Сполучених Штатах", - зазначив він.

У катастрофі 27 серпня загинув 19-річний Гаррі Данн після того, як його мотоцикл зіткнувся з автомобілем біля RAF Croughton, британської військової бази поблизу Оксфорда. На базі розташована сигнальна розвідувальна станція, що управляється ВПС США.

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