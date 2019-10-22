Поліція Британії допитає дружину дипломата США, яка втекла після аварії
Британські офіцери поліції вирушать до Сполучених Штатів задля допиту дружини американського дипломата, яка скористалася дипломатичною недоторканністю після того, як нібито потрапила до автомобільної аварії, в якій загинув британський підліток.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Підозрювана повністю співпрацює з поліцією та з органами влади", - заявив журналістам начальник поліції Нортгемптонширу Нік Аддерлі.
"Вона також попросила пройти допит з британськими поліцейськими в Сполучених Штатах", - зазначив він.
У катастрофі 27 серпня загинув 19-річний Гаррі Данн після того, як його мотоцикл зіткнувся з автомобілем біля RAF Croughton, британської військової бази поблизу Оксфорда. На базі розташована сигнальна розвідувальна станція, що управляється ВПС США.