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Полиция Британии допросит жену дипломата США, сбежавшую после аварии

Вторник, 22 октября 2019, 13:33

Британские офицеры полиции отправятся в Соединенные Штаты для допроса жены американского дипломата, которая воспользовалась дипломатической неприкосновенностью после того, как якобы попала в автомобильную аварию, в которой погиб британский подросток.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Подозреваемая полностью сотрудничает с полицией и с органами власти", - заявил журналистам начальник полиции Нортгемптоншира Ник Аддерли.

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"Она также попросила пройти допрос у британских полицейских в Соединенных Штатах", - отметил он.

В катастрофе 27 августа погиб 19-летний Гарри Данн после того, как его мотоцикл столкнулся с автомобилем у RAF Croughton, британской военной базы вблизи Оксфорда. На базе расположена сигнальная разведывательная станция, управляемая ВВС США.

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