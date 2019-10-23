Зеленський на зустрічі зі Штайнмаєром обговорив Донбас

Президент України Володимир Зеленський і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час зустрічі в Японії обговорили врегулювання ситуації на Донбасі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Зазначається, що обоє лідерів визнають "нормандський формат" ключовим для припинення агресії Росії проти України, і зустріч має бути проведена в найближчому майбутньому.

Зеленський заявив Штайнмаєру, що Україна виконала свою частину для відновлення роботи "нормандської четвірки".

"Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом, адже всі перепони усунуті", – зазначив президент України.

Нагадаємо, напередодні прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що підготовка до організації саміту в "нормандському форматі" фактично призупинилася, "оскільки вимоги однієї зі сторін постійно змінюються".

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі в середині листопада, якщо Київ та проросійські сепаратисти на сході України зможуть підтримувати припинення вогню.