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Зеленський на зустрічі зі Штайнмаєром обговорив Донбас

Середа, 23 жовтня 2019, 08:20

Президент України Володимир Зеленський і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час зустрічі в Японії обговорили врегулювання ситуації на Донбасі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Зазначається, що обоє лідерів визнають "нормандський формат" ключовим для припинення агресії Росії проти України, і зустріч має бути проведена в найближчому майбутньому.

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Зеленський заявив Штайнмаєру, що Україна виконала свою частину для відновлення роботи "нормандської четвірки".

"Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом, адже всі перепони усунуті", – зазначив президент України.

Нагадаємо, напередодні прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що підготовка до організації саміту в "нормандському форматі" фактично призупинилася, "оскільки вимоги однієї зі сторін постійно змінюються".

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі в середині листопада, якщо Київ та проросійські сепаратисти на сході України зможуть підтримувати припинення вогню.

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Донбас та ОРДЛО Зеленський Німеччина
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