Зеленский на встрече со Штайнмайером обсудил Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи в Японии обсудили урегулирование ситуации на Донбассе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что оба лидера признают "нормандский формат" ключевым для прекращения агрессии России против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

Зеленский заявил Штайнмайеру, что Украина выполнила свою часть для восстановления работы "нормандской четверки".

"Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил президент Украины.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к организации саммита в "нормандском формате" фактически приостановилась, "поскольку требования одной из сторон постоянно меняются".

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если Киев и пророссийские сепаратисты на востоке Украины смогут поддерживать прекращении огня.