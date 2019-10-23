"Потрійні чутки": Білий дім відреагував на викривальні свідчення Тейлора

Білий дім назвав свідчення тимчасово повіреного США в Україні Вільяма Тейлора в рамках розслідування імпічменту "потрійними чутками" і наполягає на тому, що президент Дональд Трамп "не зробив нічого поганого".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Прессекретарка Стефані Грішем оприлюднила заяву у вівторок після того, як Тейлор розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma, у якій працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Грішем наполягає на тому, що президент Трамп не вимагав ніякого quid pro quo - "послуги за послугу".

"Сьогодні були лише потрійні чутки і вибіркові витоки з політично заангажованих секретних слухань демократів за зачиненими дверима", - заявила вона.

Вона назвала розслідування нісенітницею та "наклепницькою кампанією".

Оглядачі у США вказують, що свідчення Тейлора загалом підтвердили бажання Трампа використати військову допомогу Україні як важіль тиску для початку розслідування щодо Байдена.

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Як відомо, тиск президента США на президента України є предметом розгляду розслідування демократів у Палаті представників Конгресу щодо початку процедури імпічменту Трампу.

Адміністрація Трампа не співпрацює з розслідуванням, намагаючись заблокувати свідчення та документи.

4 жовтня Волкер під час свідчень в Конгресі заявив, що в українського уряду виникало багато питань до нього щодо затримки військової допомоги, натомість він не міг пояснити, чому це відбувається.