Негода в Італії: подружній парі вдалося врятуватися завдяки котам

На півночі Італії подружня пара змогла врятуватися від обвалу будинку в результаті зсуву завдяки своїм котам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Il Secolo XIX.

"Нас розбудив шум, який здійняли наші коти Сімба і Мойсей. Коли дружина встала з ліжка і пішла подивитися, то помітила, що вони граються шматком штукатурки, який упав зі стелі. Дякуючи їм, ми тепер у безпеці" - розповів Клаудіо Піана, якй з дружиною Сабріною Пеллегріні вночі у понеділок терміново залишив свій будинок в Кампо Лігуре на півночі Італії.

Коли подружжя залишало будинок, то на їх очах його стіни йшли тріщинами, спричиненими зсувом.

Чоловік і жінка після цього опинилися у пастці в автомобілі, не маючи змоги вибратися з потоків бруду. Через декілька хвилин їм на допомогу прийшли рятувальники.

Так нині виглядає будинок подружжя

"Після всього брат зателефонував мені і сказав: Клаудіо, твій будинок обвалився" - розповів чоловік.

"Тепер ми мусимо їхати до Генуї, щоб купити якийсь одяг. У нас нічого немає, все у будинку і рятувальники кажуть, що занадто небезпечно туди повертатися. Однак Сімба і Мойсей у безпеці" - додав він.

Загалом у населених пунктах Россільйоне і Кампо Лігуре через погану погоду евакуювали 65 людей.

Як повідомлялося, сильні дощі на півночі Італії викликали сильні повені, стали причиною руйнувань і пошкоджень об'єктів інфраструктури, і загибелі двох людей.