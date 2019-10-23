Непогода в Италии: супружеской паре удалось спастись благодаря котам

На севере Италии супружеская пара смогла спастись от обвала дома в результате оползня благодаря своим котам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Il Secolo XIX.

"Нас разбудил шум, который подняли наши коты Симба и Моисей. Когда жена встала с кровати и пошла посмотреть, то заметила, что они играют куском штукатурки, который упал с потолка. Благодаря им, мы теперь в безопасности" - рассказал Клаудио Пиана, который с женой Сабриной Пеллегрини ночью в понедельник срочно покинул свой дом в Кампо Лигуре на севере Италии.

Когда супруги покидало дом, то на их глазах его стены шли трещинами, вызванными смещением.

Мужчина и женщина после этого оказались в ловушке в автомобиле, не имея возможности выбраться из потоков грязи. Через несколько минут им на помощь пришли спасатели.

"После всего брат позвонил мне и сказал: Клаудио, твой дом рухнул", - рассказал мужчина.

"Теперь мы должны ехать в Геную, чтобы купить какую-то одежду. У нас ничего нет, все в доме и спасатели говорят, что слишком опасно туда возвращаться. Однако Симба и Моисей в безопасности", - добавил он.

Всего в населенных пунктах Россильоне и Кампо Лигуре из-за плохой погоды эвакуировали 65 человек.

Как сообщалось, сильные дожди на севере Италии вызвали сильнейшие наводнения, стали причиной разрушений и повреждений объектов инфраструктуры и гибели двух людей.