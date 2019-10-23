У США не бачать проблеми у співпраці Туреччини з росіянами в Сирії

Сполучені Штати Америки не бачать суперечності у тому, що член НАТО Туреччина домовилася про військову співпрацю з державою-противником НАТО Росією на півночі Сирії.

Про це заявила журналістам постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання про суперечливість такої співпраці, Хатчісон заявила, що вона, навпаки, вважає позитивними наслідки російсько-турецької домовленості про спільні дії цих держав у Сирії

"Ми задоволені тим, що насилля зупинилося, адже ми були дуже занепокоєні (тим, що відбувалось після початку турецької операції)", - заявила вона.

Посол Хатчісон наголосила, що вона не впевнена, якими будуть наслідки співпраці РФ та Туреччини, а також розкритикувала попередні дії РФ у Сирії, однак вона сподівається, що тепер поведінка росіян зміниться. "Ми будемо дуже уважно спостерігати за розвитком", - пояснила вона.

"У попередні роки збільшення російської присутності не було позитивним. Росіяни підтримувала Асада, який вбивав власних громадян, в тому числі за допомогою хімічної зброї. Росія не поворухнула і пальцем для того щоби це зупинити...

Ми сподіваємося, що після угоди про співпрацю з нашим партнером Туреччиною Росія візьме на себе цю роль (стримування Асада)", - заявила представниця США при Альянсі.

Примітно також, що вона назвала "вторгненням" дії Туреччини у Сирії, відкинувши тим самим ту характеристику військової операції в Туреччині, яку просуває серед партнерів турецька влада.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп відкинув занепокоєння у тому, що вихід США з Сирії залишив напризволяще сирійських курдів, американських союзників, і що Росія вирушила в регіон, аби заповнити "вакуум".