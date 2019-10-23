В США не видят проблемы в сотрудничестве Турции с россиянами в Сирии

Соединенные Штаты Америки не видят противоречия в том, что член НАТО Турция договорилась о военном сотрудничестве с государством-противником НАТО – Россией на севере Сирии.

Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос о противоречивости такого сотрудничества, Хатчисон заявила, что она, наоборот, считает положительными последствия российско-турецкой договоренности о совместных действиях этих государств в Сирии

"Мы удовлетворены тем, что насилие остановлено, ведь мы были очень обеспокоены (тем, что происходило после начала турецкой операции)", - заявила она.

Посол Хатчисон подчеркнула, что она не уверена, какими будут последствия сотрудничества РФ и Турции, а также раскритиковала предыдущие действия РФ в Сирии, однако она надеется, что теперь поведение россиян изменится. "Мы будем очень внимательно наблюдать за развитием", - пояснила она.

"В предыдущие годы увеличение российского присутствия не было положительным. Россияне поддерживали Асада, который убивал собственных граждан, в том числе с помощью химического оружия. Россия не пошевелила и пальцем для того, чтобы это остановить...

Мы надеемся, что после соглашения о сотрудничестве с нашим партнером Турцией Россия возьмет на себя эту роль (сдерживание Асада)", - заявила представительница США при Альянсе.

Примечательно также, что она назвала "вторжением" действия Турции в Сирии, отвергнув тем самым ту характеристику военной операции в Турции, которую продвигают среди партнеров турецкие власти.

Напомним, президент Дональд Трамп отверг обеспокоенность тем, что выход США из Сирии оставил на произвол судьбы сирийских курдов, американских союзников, и Россия отправилась в регион, чтобы заполнить "вакуум".