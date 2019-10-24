Франція запропонувала нового кандидата в єврокомісари

Президент Франції Еммануель Макрон висунув кандидатуру Тьєррі Бретона на посаду європейського комісара у новому складі Єврокомісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

В Єлисейському палаці заявили, що президент висунув кандидатуру "в повній згоді з обраним президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн", і йому буде призначено "той же портфель", що і у попереднього кандидата Сільві Гулар, кандидатуру якої відхилив Європарламент.

Макрон був непохитний в збереженні величезного портфеля для французького комісара, що охоплює питання внутрішнього ринку, оборони і цифрових технологій.

Бретон має як політичний досвід високого рівня - був міністром економіки, фінансів і промисловості Франції з 2005 по 2007 рік - так і тривалу кар'єру в приватному секторі, останнім часом очолював велику технологічну компанію Atos.

Бретон був одним з перших, хто підтримав кандидатуру Макрона під час президентських виборів у Франції 2017 року, і був членом офіційної делегації, яка супроводжувала президента під час його державного візиту до Вашингтона в квітні 2018 року.

Новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн мав почати роботу з 1 листопада, але через відхилення трьох кандидатів в єврокомісари термін перенесли на 1 грудня.