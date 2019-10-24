Франция предложила нового кандидата на пост еврокомиссара

Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул кандидатуру Тьерри Бретона на пост европейского комиссара в составе новой Еврокомиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В Елисейском дворце заявили, что президент выдвинул кандидатуру "в полном согласии с избранным президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", и ему будет назначен "тот же портфель", что и у предыдущего кандидата Сильви Гулар, кандидатуру которой отклонил Европарламент.

Макрон был непреклонен в сохранении огромного портфеля для французского комиссара, охватывающего вопросы внутреннего рынка, обороны и цифровых технологий.

Бретон обладает как политическим опытом высокого уровня – был министром экономики, финансов и промышленности Франции с 2005 по 2007 год - так и долгой карьерой в частном секторе, в последнее время возглавлял одну крупную технологичную компанию Atos.

Бретон был одним из первых, кто поддержал кандидатуру Макрона во время президентских выборов во Франции 2017 года, и был членом официальной делегации, которая сопровождала президента во время его государственного визита в Вашингтон в апреле 2018 года.

Новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен должен был начать работу с 1 ноября, но из-за отклонения трех кандидатов в еврокомиссары срок перенесли на 1 декабря.