В Іспанії ексгумували останки диктатора Франко

Останки іспанського диктатора Франсіско Франко ексгумували з мавзолею в монументальному комплексі "Долина полеглих" неподалік від Мадрида.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Близько 9.30 ранку в четвер на кладовищі з'явилися фургони, наповнені вінками від співчуваючих. Близько 11.50 була відсунута кам'яна плита вагою 1,5 тонни, яка накривала труну. Приблизно через годину труну, вкриту темно-коричневим саваном, прапором і прикрашену вінком і маленькими іспанськими прапорами, винесли зз базиліки членами родини покійного диктатора.

Франко поховали в цинковій труні, яку, в свою чергу, помістили в дерев'яну труну. Незважаючи на наявність ознак пошкодження, було прийнято рішення не замінювати її для перепоховання на цвинтарі Ель-Пардо-Мінгоррубіо для поруч з дружиною Франко, Кармен Поло.

Останки диктатора на нове місце спочинку доставили гелікоптером.

У спробі гарантувати конфіденційність і уникнути спробам завадити ексгумації, яка була знята на відео і розміщена в соціальних мережах, уряд заборонив камери і мобільні телефони серед 22 членів родини Франко, державних органів і працівників, допущених в мавзолей.

Побоюючись заворушень, уряд заборонив демонстрацію прихильників Франко на кладовищі Мінгоррубіо, хоча близько 400 осіб зібралися біля кладовища і скандували "Хай живе Франко!"

Переміщення останків Франко стало пріоритетом для соціалістичного уряду Педро Санчеса. Наступного місяця соціалісти братимуть участь у дострокових виборах після того, як Санчесу не вдалося сформувати уряд, незважаючи на те, що він отримав більшість голосів на виборах у квітні.