В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Останки испанского диктатора Франсиско Франко эксгумировали из мавзолея в монументальном комплексе "Долина павших" недалеко от Мадрида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Около 9.30 утра в четверг на кладбище появились фургоны, наполненные венками от сочувствующих. Около 11.50 была отодвинута каменная плита весом 1,5 тонны, которая накрывала гроб. Примерно через час гроб, покрытый темно-коричневым саваном, флагом и украшенный венком и маленькими испанскими флагами, вынесли из базилики членами семьи покойного диктатора.

Франко похоронили в цинковом гробу, который, в свою очередь, поместили в деревянный гроб. Несмотря на наличие признаков повреждения, было принято решение не заменять его для перезахоронения на кладбище Эль-Пардо-Мингоррубио для рядом с женой Франко, Кармен Поло.

Останки диктатора на новое место упокоения доставили вертолетом.

В попытке гарантировать конфиденциальность и избежать попыток помешать эксгумации, которая была снята на видео и размещена в социальных сетях, правительство запретило камеры и мобильные телефоны среди 22 членов семьи Франко, государственных органов и работников, допущенных в мавзолей.

Опасаясь волнений, правительство запретило демонстрацию сторонников Франко на кладбище Мингоррубио, хотя около 400 человек собрались возле кладбища и скандировали "Да здравствует Франко!"

Перемещение останков Франко стало приоритетом для социалистического правительства Педро Санчеса. В следующем месяце социалисты будут принимать участие в досрочных выборах после того, как Санчесу не удалось сформировать правительство, несмотря на то, что он получил большинство голосов на выборах в апреле.