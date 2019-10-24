Посол: більшість членів українсько-німецької комісії не вважають Голодомор геноцидом
Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав переформатувати українсько-німецьку історичну комісії через її бездіяльність у питанні визнання Голодомору геноцидом у Німеччині та заявив, що частина українських членів комісії взагалі не вважають Голодомор геноцидом.
Про це йдеться у колонці посла, який вийшла на "Європейській правді".
Колонка опублікована на тлі публічних слухань у Бундестазі про визнання Голодомору геноцидом українського народу та вимозі дипломата перезавантажити комісію.
Німецько-українська комісія істориків, про яку пише посол, була створена в лютому 2015-го року за ініціативою голови Асоціації істориків Німеччини, професора Мюнхенського університету Мартина Шульце Весселя. З українського боку її очолив професор Ярослав Грицак. До комісії увійшли по сім науковців з кожної сторони.
Посол зазначає, що комісія, яка мала би робити все для історичного рішення визнання Голодомору геноцидом у Бундестазі, "вирішила просто ігнорувати цю тему", заявивши, що не надаватиме свою об’єктивну оцінку щодо Голодомору.
За словами Мельника, він подав запит до комісії, а у відповідь отримав офіційний лист, що "більшість членів комісії схилилися до думки про те, щоб не висловлювати свою позицію".
Вони пояснили це тим, що "Голодомор є швидше питанням українсько-російських, ніж українсько-німецьких відносин", а також тим, що більшість членів комісії вважають Голодомор злочином проти людяності, а не геноцидом.
"Про другу причину, через яку комісія вирішила не брати участі у дискусіях. Вона звучить так: "бо більшість членів комісії вважає Голодомор радше "злочином проти людяності", ніж "геноцидом" згідно з дефініцією ООН". У комісії порівну німецьких та українських істориків, а отже, "більшість" означає, що принаймні частина її українських членів також дотримується такої "цікавої" думки щодо Голодомору", - пише посол.
Відтак дипломат закликав перезавантажити комісію.
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