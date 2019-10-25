РФ готується відпустити засудженого за шпигунство громадянина Норвегії

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що звинувачений в Росії в шпигунстві норвежець Фруде Берг може повернутися на батьківщину в будь-який момент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Интерфакс".

"У будь-який момент", - сказав він, відповідаючи на запитання норвезьких журналістів. Лавров також сказав, що ця шпигунська історія "ніяк не впливає" на двосторонні відносини Росії і Норвегії.

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Раніше Берг подав прохання про помилування, і московська профільна комісія рекомендувала президенту Путіну помилувати його. Документи про це вже спрямовані в адміністрацію президента Росії.

Берг був затриманий російськими спецслужбами в грудні 2017 року в Москві. У квітні 2019-го Московський міський суд визнав його винним в шпигунстві і засудив його до 14 років колонії суворого режиму.

За версією слідства, він збирав дані про російські атомні підводні човни і контактував зі співробітником російського оборонного підприємства, що діяв під контролем спецслужб.

16 жовтня балтійське агентство BNS повідомило, посилаючись на джерела, що Берга включили в схему обміну "шпигунами" між Росією і Литвою.