РФ готовится отпустить осужденного за шпионаж гражданина Норвегии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обвиняемый в России в шпионаже норвежец Фруде Берг может вернуться на родину в любой момент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"В любой момент", - сказал он, отвечая на вопрос норвежских журналистов. Лавров также сказал, что эта шпионская история "никак не влияет" на двусторонние отношения России и Норвегии.

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Ранее Берг подал прошение о помиловании, и московская профильная комиссия рекомендовала президенту Путину помиловать его. Документы об этом уже направлены в администрацию президента России.

Берг был задержан российскими спецслужбами в декабре 2017 года в Москве. В апреле 2019-го Московский городской суд признал его виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал данные о российских атомных подводных лодках и контактировал с сотрудником российского оборонного предприятия, который действовал под контролем спецслужб.

16 октября балтийское агентство BNS сообщило, ссылаясь на источник, что Берга включили в схему обмена "шпионами" между Россией и Литвой.