В Болгарии выбрали нового генерального прокурора, несмотря на протесты

В Болгарии в четверг избрали нового генерального прокурора, несмотря на многомесячные протесты против единственного кандидата на этот пост.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Высший судебный совет, который является высшим судебным органом страны, проголосовал за кандидатуру Ивана Гешева, до сих заместителя генерального прокурора. Гешев будет занимать должность в течение семи лет. Он был единственным кандидатом на этот пост.

В течение последних месяцев выдвижение Гешева вызывало протесты. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с его назначением.

Демонстранты, поддержанные неправительственной группой по вопросам судебной реформы и правозащитными группами, поставили под сомнение профессионализм и независимость Гешева. Они утверждают, что олигархические круги могут влиять на его решения на посту генерального прокурора. Гешев отвергает все обвинения.

Президент Болгарии Румен Радев теперь должен подписать указ о назначении. Согласно Конституции, глава государства может отклонить кандидата только один раз. Если Высший судебный совет вновь выдвигает ту же кандидатуру, он обязан подписать указ.

По данным болгарских СМИ, если президент отклонит кандидатуру Гешева, Высший судебный совет не начнет новую процедуру, а снова переизберет Гешева.