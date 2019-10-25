Країни Балтії домовилися посилити спостереження за своїм повітряним простором

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви на полях зустрічі в Брюсселі підписали оновлену угоду про Спільний центр управління об'єднаною системою контролю повітряного простору країн Балтії BALTNET.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Згідно з угодою, завдання, які до цього часу виконував розташований у литовській Кармелаві центр управління, будуть в порядку ротації по черзі брати на себе відповідні центри в кожній з трьох країн Балтії.

У Міноборони Латвії відзначили, що дана система забезпечує суверенітет повітряного простору країн Балтії.

Міністри оборони країн Балтії зустрілися з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Тодом Уолтерсом. З ним вони обговорили питання, пов'язані з обороною Балтійських країн. На проведеній потім робочій вечері міністри обговорили питання гібридних загроз.