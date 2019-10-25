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Страны Балтии договорились усилить наблюдение за своим воздушным пространством

Пятница, 25 октября 2019, 11:25

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы на полях встречи в Брюсселе подписали обновленное соглашение о Совместном центр управления объединенной системы контроля воздушного пространства стран Балтии BALTNET.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Согласно договору, задачи, которые до сих пор выполнял расположенный в литовской Кармелаве центр управления, будут в порядке ротации по очереди брать на себя соответствующие центры в каждой из трех стран Балтии.

В Минобороны Латвии отметили, что данная система обеспечивает суверенитет воздушного пространства стран Балтии.

Министры обороны стран Балтии встретились с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Значительного Уолтерсом. С ним они обсудили вопросы, связанные с обороной стран Балтии. На проведенном затем рабочем ужине министры обсудили вопросы гибридных угроз.

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