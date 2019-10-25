У Франції відкрили нове почесне консульство України

У Франції у п'ятницю, 25 жовтня, відкрилось почесне консульство України у регіоні О-де-Франс.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter повідомив посол України в Парижі Олег Шамшур.

Дипломат опублікував фото з церемонії відкриття та повідомив про зустріч у мерії Лілля, центрі регіону О-де-Франс, яка відбулась того ж дня.

Відкриття почесного консульства України в регіоні О-де-Франс.Продовжуємо роботу з посилення присутності України в регіонах Франції! pic.twitter.com/DRpQM8UQ6P — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) October 25, 2019

Окрім регіону О-де-Франс, почесні консульства України у Франції працюють також в регіонах Нова Аквітанія і Бретань.

Нагадаємо, згідно з урядовою програмою до кінця 2020 року український уряд планує відкрити два нових генеральних консульства та одне посольство.