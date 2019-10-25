Туман не дав приземлитись рейсу з Праги: літак розвернули з Одеси в Чехію

Літак рейсу Прага-Одеса зі 114 українцями на борту не зміг приземлитися в аеропорту Одеси через туман і повернувся назад до Праги.

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Літак "Чеських авіаліній" рейсу Прага — Одеса не зміг здійснити посадку в аеропорту Одеси 24 жовтня через туман повернувся назад до Праги", - повідомив дипломат з посиланням на Посольство України в Чехії.

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Він зазначив, що з авіакомпанією домовлено про перереєстрацію усіх пасажирів, з яких 114 - громадяни України, на спеціальний рейс.

Відліт заплановано на сьогодні о 12:10.

"Подорожуючих забезпечено водою, немовлят памперсами, одну громадянку ліками", - повідомив Погорельцев.

Нагадаємо, напередодні через погодні умови затримався виліт рейсу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, який планував провести робочий візит у Чернівецькій області.

Останнім часом на території України панують сильні тумани, що вносить корективи в роботу аеропортів і авіакомпаній.