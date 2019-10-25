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Туман не дал сесть рейсу из Праги: самолет развернули из Одессы в Чехию

Пятница, 25 октября 2019, 12:10

Самолет рейса Прага-Одесса со 114 украинцами на борту не смог приземлиться в аэропорту Одессы из-за тумана и вернулся в Прагу.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Самолет "Чешских авиалиний" рейса Прага-Одесса не смог совершить посадку в аэропорту Одессу 24 октября из-за тумана и вернулся в Прагу", - сообщил дипломат со ссылкой на Посольство Украины в Чехии.

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Он отметил, что с авиакомпанией есть договоренность о перерегистрации всех пассажиров, среди которых 114 граждане Украины, на специальный рейс.

Вылет запланирован на сегодня в 12:10.

"Путешественников обеспечено водой, младенцев памперсами, одну гражданку лекарствами", - сообщил Погорельцев.

Напомним, накануне из-за погодных условий задержался вылет рейса с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который планировал провести рабочий визит в Черновицкой области.

В последнее время на территории Украины господствуют сильные туманы, что вносит коррективы в работу аэропортов и авиакомпаний.

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