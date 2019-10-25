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Ердоган судитиметься з французьким журналом через ймовірну образу

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 12:56

Адвокати президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана подали кримінальну скаргу на журналістів французького журналу Le Point через нібито завдану йому образу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Кримінальну скаргу було подано проти головного редактора видання Етьєна Гернеля і журналіста Ромена Губера в турецький суд.

Обкладинка Le Point називає Ердогана "ліквідатором" у зв'язку з військовим наступом Туреччини на сирійських курдських бойовиків на північному сході Сирії. На першій сторінці журналу також було написано: "етнічна чистка, метод Ердогана".

Образа президента є злочином в Туреччині. Ердоган подав тисячі скарг на журналістів, політиків, студентів та інших за коментарі, які вважаються образами.

У 2016 році Ердоган подав до суду на німецького коміка за сатиричний вірш, що призвело до дипломатичної напруженості з Німеччиною і дебатів про свободу слова.

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Ердоган
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