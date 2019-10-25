Эрдоган будет судиться с французским журналом из-за вероятного оскорбления

Адвокаты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подали уголовную жалобу на журналистов французского журнала Le Point за якобы нанесенное ему оскорбление.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Уголовная жалоба была подана против главного редактора издания Этьена Гернеля и журналиста Ромена Губера в турецкий суд.

Обложка Le Point называет Эрдогана "ликвидатором" в связи с военным наступлением Турции на сирийских курдских боевиков на северо-востоке Сирии. На первой странице журнала также было написано: "этническая чистка, метод Эрдогана".

Оскорбление президента является преступлением в Турции. Эрдоган подал тысячи жалоб на журналистов, политиков, студентов и других за комментарии, которые считаются оскорбительными.

В 2016 году Эрдоган подал в суд на немецкого комика за сатирическое стихотворение, что привело к дипломатической напряженности с Германией и дебатов о свободе слова.