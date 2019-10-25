США отправляют в Сирию бронетехнику для защиты нефтяных месторождений

США направят бронированное подкрепление в восточную часть Сирии, чтобы укрепить оборону против возможного перемещения боевиков "Исламского государства" на нефтяные месторождения, контролируемые поддерживаемыми США сирийскими курдами.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Эспер охарактеризовал подкрепление как "механизированное", что, вероятно, означает, что в него войдут танки и другие боевые машины, такие как бронетранспортеры "Bradley". Это приведет новому измерению военного присутствия в США, которое в основном состояло из сил специальных операций, не оснащенных танками или другой бронетехникой.

Это также частично приостановило бы продолжающееся сокращение присутствия американских войск в Сирии.

Эспер не назвал точное количество военных, но можно предположить, что оно составит несколько сотен военнослужащих, потому что танки и другие бронированные машины зависят от большой группы снабжения и материально-технической поддержки.

Заявление Эспера прозвучало несмотря на то, что президент США Дональд Трамп снова написал в Twitter, что военная миссия США в Сирии завершена.

Ранее он заявлял о готовности помочь защитить нефтяные месторождения в восточной части Сирии, предположив, что они могут принести пользу как курдам, так и США, хотя эти ресурсы принадлежат сирийскому правительству.

Как известно, недавно были достигнуты две договоренности по Сирии: 17 октября США и Турция согласовали "перемирие" в борьбе Турции против сирийских курдов, а 23 октября Россия и Турция договорились о разделе зон влияния в северной Сирии, что позволило преимущественно прекратить военные действия.