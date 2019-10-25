Повітряна мобільність: літаки НАТО отримають пріоритет перед цивільними рейсами
Військові і транспортні літаки НАТО отримають пріоритет перед цивільними судами при управлінні повітряним рухом над Європою.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на підсумковій прес-конференції після зустрічі міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі.
"Міністри вітали те, що тепер ми можемо переміщати літаки по всій Європі з пріоритетним підходом - те, що ми називаємо швидкою повітряною мобільністю", - сказав Столтенберг.
За його словами, літаки союзників, що підтримують місії НАТО, отримають позивний НАТО. І вони отримають пріоритетне обслуговування від Управління повітряного руху в Європі.
"Це стало можливим завдяки тісній співпраці з EUROCONTROL, який обслуговує потік всіх повітряних перевезень над Європою", - додав генсек.
Раніше повідомлялося, що Північноатлантичний альянс одноголосно ухвалив рекомендації щодо розгортання телекомунікаційних мереж п’ятого покоління.