Повітряна мобільність: літаки НАТО отримають пріоритет перед цивільними рейсами

Військові і транспортні літаки НАТО отримають пріоритет перед цивільними судами при управлінні повітряним рухом над Європою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на підсумковій прес-конференції після зустрічі міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі.

"Міністри вітали те, що тепер ми можемо переміщати літаки по всій Європі з пріоритетним підходом - те, що ми називаємо швидкою повітряною мобільністю", - сказав Столтенберг.

За його словами, літаки союзників, що підтримують місії НАТО, отримають позивний НАТО. І вони отримають пріоритетне обслуговування від Управління повітряного руху в Європі.

"Це стало можливим завдяки тісній співпраці з EUROCONTROL, який обслуговує потік всіх повітряних перевезень над Європою", - додав генсек.

Раніше повідомлялося, що Північноатлантичний альянс одноголосно ухвалив рекомендації щодо розгортання телекомунікаційних мереж п’ятого покоління.