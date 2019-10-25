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Воздушная мобильность: самолеты НАТО получат приоритет перед гражданскими рейсами

Пятница, 25 октября 2019, 19:57

Военные и транспортные самолеты НАТО получат приоритет перед гражданскими судами при управлении воздушным движением над Европой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции после встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.

 "Министры приветствовали то, что теперь мы можем перемещать самолеты по всей Европе с приоритетным подходом - то, что мы называем быстрой воздушной мобильностью", - сказал Столтенберг.

По его словам, самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат позывной НАТО. И они получат приоритетное обслуживание от Управления воздушного движения в Европе.

"Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с EUROCONTROL, который обслуживает поток всех воздушных перевозок над Европой", - добавил генсек.

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