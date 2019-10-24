Президент Сербії: Балканам слід більше думати про себе після відмови ЄС

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що після відмови ЄС відкривати переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією регіон більше не може покладатися тільки на своїх західних сусідів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у інтерв’ю Financial Times.

Під час останнього саміту ЄС Франція, Данія та Нідерланди заблокували переговори про розширення з двома балканськими країнами. Високопосадовці ЄС в Брюсселі назвали це рішення історичною помилкою.

Попри зусилля і реформи, які здійснили Албанія та Північна Македонія, це рішення дало зрозуміти регіону, що "не все залежить від нас", сказав Вучич.

"Нам потрібно дбати про себе. Це єдиний спосіб, це єдиний підхід. Все інше було б дуже безвідповідальним ", - сказав Вучич.

Його коментарі посилюють побоювання, що ЄС може втратити вплив на Балканах після того, як лідери блоку не змогли домовитись про переговори зі Скоп’є та Тираною.

Вучич сказав, що відмова ЄС відкривати переговори підтверджує правильність його політики налагодження більш тісних зв'язків з Китаєм та Росією. Белград готовий у п'ятницю підписати угоду про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом - митним союзом, орієнтованим на Москву.

Читайте також Туск розповів, коли ЄС повернеться до питання членства Албанії і Північної Македонії

Вучич сказав, що Балканам слід зробити більше, аби зміцнити регіональну співпрацю.

"Ми не можемо залежати від наступного рішення Європейської ради, або від того, чи буде рішення уряду Нідерландів у той чи інший спосіб, чи уряд Данії зробить щось інакше, ніж ми очікували", - сказав він, маючи на увазі країни, які приєдналися до Парижа всупереч рекомендаціям Брюсселя відкривати переговори про приєднання.