Кулеба: українці з діаспори повинні отримати право подвійного громадянства

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що українці з діаспори повинні отримати право подвійного громадянства.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у коментарі DT.UA.

За його словами, це дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників з діаспори, які прагнуть допомогти батьківщині своїх предків.

"І якщо в майбутньому в українському уряді з'являться нові представники діаспори з громадянством Канади або США, але готові працювати на нашу країну, українська держава повинна мати вже готову модель співпраці з ними, а не вигадувати всілякі схеми", — вважає віцепрем'єр.

Кулеба також вважає, що лібералізація політики у сфері громадянства дасть можливість утримати в українському просторі мільйони українців, які виїхали за межі Україн і отримали громадянство іншої країни, але все ж охочих зберегти зв'язок зі своєю батьківщиною.

"Ми не повинні відлякувати цих людей. Ми й так втратили багатьох", — зазначає віцепрем'єр.

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Крім того, на думку Кулеби, толерантне ставлення держави до другого громадянства дозволить розв'язувати питання наявності у десятків тисяч українців угорських і румунських паспортів, які більшість отримували тільки заради того, щоб спокійно переміщатися в Євросоюзі.

Водночас Кулеба категорично відкидає можливість визнання Україною російського громадянства як другого.

"Право подвійного громадянства не повинно ні за яких обставин застосовуватися до країни-агресора", - заявив він.