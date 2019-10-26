Кулеба: украинцы из диаспоры должны получить право двойного гражданства

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что украинцы из диаспоры должны получить право двойного гражданства.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в комментарии DT.UA.

По его словам, это позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры, которые стремятся помочь родине своих предков.

"И если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовы работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", - считает вице-премьер.

Кулеба также считает, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украин и получивших гражданство другой страны, но все же желающих сохранить связь со своей родиной.

"Мы не должны отпугивать этих людей. Мы и так потеряли многих", - отмечает вице-премьер.

Читайте также Зеленский поддерживает должность советника по вопросам иностранных украинцев

Кроме того, по мнению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решать вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые большинство получали только ради того, чтобы спокойно перемещаться в Евросоюзе.

В то же время Кулеба категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго.

"Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору", - заявил он.