У Франції запровадили правила і штрафи для користувачів електросамокатів

Франція ввела нові правила використання електричних самокатів після сотень інцидентів, пов'язаних з цими транспортними засобами, в тому числі кількох смертельних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Відтепер, особам, які керують електросамокатом, має бути не менше 12 років, і вони не зможуть кататися на ньому по тротуару.

Е-скутери, які можуть розвивати швидкість понад 50 км/год, стають все більш популярними, почасти через їх низький вплив на навколишнє середовище.

Під час їзди також забороняється використання мобільного телефону. Його користувачі не можуть їхати проти потоку трафіку і повинні використовувати велосипедні доріжки, де це можливо.

Також під час їзди не дозволяється надягати навушники. Користувачі, що їдуть по дозволених швидкісних дорогах, повинні вдягати шолом і одяг зі світловідбивачами. Забороняється їхати вдвох на одному самокаті.

Максимальна швидкість двоколісних транспортних засобів також буде обмежена в наступному році. E-скутери будуть повністю заборонені на сільських дорогах

За будь-яке порушення буде накладено штраф в розмірі 135 євро і до 1500 євро за перевищення швидкості.

У минулі вихідні в Бордо 25-річний чоловік загинув, а молода жінка отримала серйозні травми після того, як скутер, на якому вони їхали, був збитий автомобілем.

У Франції крім цього були зареєстровані ще п'ять інших подібних смертельних випадків, в тому числі в Парижі, його передмістях і в Реймсі.