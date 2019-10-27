Во Франции ввели правила и штрафы для пользователей электросамокатов

Франция ввела новые правила использования электрических самокатов после сотен инцидентов, связанных с этими транспортными средствами, в том числе нескольких смертельных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Отныне, лицам, управляющим электросамокатом, должно быть не менее 12 лет, и они не смогут кататься на нем по тротуару.

Е-скутеры, которые могут развивать скорость более 50 км/ч, становятся все более популярными, отчасти из-за их низкого воздействия на окружающую среду.

Во время езды также запрещается использование мобильного телефона. Пользователи не могут ехать против потока трафика и должны использовать велосипедные дорожки, где это возможно

Также во время езды не разрешается надевать наушники. Пользователи, едущие по разрешенным скоростным дорогам, должны носить шлем и одежду со светоотражателями. Запрещается ехать вдвоем на одном самокате.

Максимальная скорость двухколесных транспортных средств также будет ограничена в следующем году. E-скутеры будут полностью запрещены на проселочных дорогах

За любое нарушение будет наложен штраф в размере 135 евро и до 1500 евро за превышение скорости.

В минувшие выходные в Бордо 25-летний мужчина погиб, а молодая женщина получила серьезные травмы после того, как скутер, на котором они ехали, был сбит автомобилем.

Во Франции кроме этого были зарегистрированы еще пять других случаев смерти, в том числе в Париже, его пригородах и в Реймсе.