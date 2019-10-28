Король Бельгії призначив нову прем'єрку, яка очолила тимчасовий уряд

Бельгійський король Філіп I офіційно призначив Софі Вілмс тимчасовим прем'єр-міністром і вона стала першою жінкою, яка зайняла цей пост.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Вілмс замінить на посаді Шарля Мішеля, який з 1 грудня стане президентом Європейської Ради.

Софі Вілмс

44-річна Вілмс прийшла в політику в 2000 році в якості радника у брюссельському районі Уккле. Вона стала членом парламенту в 2014 році і через рік стала членом федерального уряду.

У суботу вона була обрана виконувачем обов'язків прем'єр-міністра невеликим міністерським комітетом, але у неї немає парламентської більшості.

У Бельгії немає повністю функціонуючого федерального уряду, оскільки коаліція на чолі з Мішелем розпалася в грудні 2018 року.

Переговори про формування нової коаліції зайшли в глухий кут, оскільки парламентські вибори в травні дали фрагментарні результати.

На початку жовтня переговори між франкомовною соціалістичною партією PS і фламандською націоналістичною партією N-VA про формування нового уряду зазнали краху.

Сторони повинні спочатку усунути свої розбіжності, перш ніж вони зможуть сформувати уряд і залучити інші партії.

Перший звіт про їхні переговори повинен бути представлений королю Філіпу 4 листопада.

У 2010-2011 роках Бельгія прожила без уряду рекордний 541 день.

Слід зазначити, що Філіп I має офіційний титул Король бельгійців, що посилається на концепцію "народної монархії".