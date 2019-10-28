Король Бельгии назначил нового премьера, возглавившего временное правительство
Бельгийский король Филипп I официально назначил Софи Уилмс временным премьер-министром и она стала первой женщиной, занявшей этот пост.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Уилмс заменит Шарля Мишеля, который с 1 декабря станет президентом Европейского Совета.
44-летняя Уилмс пришла в политику в 2000 году в качестве советника в брюссельском районе Уккле. Она стала членом парламента в 2014 году и через год стала членом федерального правительства.
В субботу она была избрана исполняющей обязанности премьер-министра небольшим министерским комитетом, но у нее нет парламентского большинства.
В Бельгии нет полностью функционирующего федерального правительства, поскольку коалиция во главе с Мишелем распалась в декабре 2018 года.
Переговоры о формировании новой коалиции зашли в тупик, поскольку парламентские выборы в мае дали фрагментарные результаты.
В начале октября переговоры между франкоязычной социалистической партией PS и фламандской националистической партией N-VA о формировании нового правительства потерпели крах.
Стороны должны сначала устранить свои разногласия, прежде чем они смогут сформировать правительство и привлечь другие партии.
Первый отчет об их переговорах должен быть представлен королю Филиппу 4 ноября.
В 2010-2011 годах Бельгия прожила без правительства рекордный 541 день.
Следует отметить, что Филипп I имеет официальный титул Король бельгийцев, который ссылается на концепцию "народной монархии".