Ресторанам у німецькому Веймарі наказали змінити назву донер-кебаб

Східнонімецьке місто Веймар видало постанову, за якою місцеві ресторани мають змінити назву однієї з найпопулярніших страв – донер-кебабу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Згідно з постановою, вид шашлику, виготовлений з м'яса і приготований на вертикальному ротиссері, тепер мають називатися Drehspiess im Fladenbrot, що в перекладі означає "м'ясо в пласкому хлібі".

Міська влада вирішила застосувати федеральну інструкцію, ухвалену 31 рік тому щодо того, що саме являє собою донер-кебаб, який в Німеччині називають "döner".

У 1988 році дорадча група Міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини вказала, що м'ясо для донерів повинне відповідати конкретним правилам.

Воно має бути з рубленої баранини або яловичини, а частка фаршу не повинна перевищувати 60%. Можна додавати тільки сіль, яйце, спеції, олію, цибулю, молоко та йогурт.

Заводське м'ясо для донерів в основному містить промислові підсилювачі смаку, а тому не відповідає цій вимозі.

Управління інспекції харчових продуктів Веймару каже, що зміна назви допоможе захистити споживачів від введення в оману.

Однак власники ресторанів у місті розлючені і кажуть, що клієнти все ж приходять із проханням отримати донер. Вони кажуть, що донер турецькою означає "обертатися", а кебаб означає "смажене м'ясо".