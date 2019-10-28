Ресторанам в немецком Веймаре приказали изменить название донер-кебаб

Восточногерманский город Веймар выдал постановление, согласно которому местные рестораны должны изменить название одной из самых популярных блюд - донер-кебаба.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно постановлению, вид шашлыка, изготовленный из мяса и приготовленный на вертикальном ротиссере, теперь должен называться Drehspiess im Fladenbrot, что в переводе означает "мясо в плоском хлебе".

Городские власти решили применить федеральную инструкцию, принятую 31 год назад о том, что именно представляет собой донер-кебаб, который в Германии называют "döner".

В 1988 году группа Министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии указала, что мясо для донера должно соответствовать конкретным правилам.

Оно должно быть из рубленой баранины или говядины, а доля фарша не должна превышать 60%. Можно добавлять только соль, яйцо, специи, масло, лук, молоко и йогурт.

Заводское мясо для донера в основном содержит промышленные усилители вкуса, а потому не отвечает этому требованию.

Управление инспекции пищевых продуктов Веймара говорит, что изменение названия поможет защитить потребителей от введения в заблуждение.

Однако владельцы ресторанов в городе разъярены и говорят, что клиенты все же приходят с просьбой получить донер. Они говорят, что донер по-турецкои означает "вращаться", а кебаб означает "жареное мясо".