Вигуком "Аллах акбар!" невідомий спричинив паніку в найбільшому кінотеатрі Європи
27 жовтня під час вечірнього сеансу в найбільшому кінотеатрі Європи Grand Rex у Парижі невідомий вигукнув "Аллах акбар!", чим спричинив паніку серед глядачів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Le Parisien.
Інцидент стався у неділю близько 21.30 під час показу фільму "Джокер".
Люди у паніці попідхоплювалися з місць і побігли до виходів, але ті були заблоковані.
Один з глядачів зміг схопити винуватця інциденту, однак той спромігся вирватися і втекти.
Через деякий час чоловіка затримали поліцейські.
Зловмисник виявився вихідцем з Алжиру, зараз він перебуває під вартою за звинуваченням у вихвалянні тероризму. Газета при цьому не уточнює, що стало причиною такого звинувачення.
Le Grand Rex - кінотеатр та концертний майданчик у Парижі, який відзначається своїм розкішним оздобленням та великим головним глядацьким залом, який є найбільшим кінотеатром у Європі.