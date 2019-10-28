Вигуком "Аллах акбар!" невідомий спричинив паніку в найбільшому кінотеатрі Європи

27 жовтня під час вечірнього сеансу в найбільшому кінотеатрі Європи Grand Rex у Парижі невідомий вигукнув "Аллах акбар!", чим спричинив паніку серед глядачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Le Parisien.

Інцидент стався у неділю близько 21.30 під час показу фільму "Джокер".

Люди у паніці попідхоплювалися з місць і побігли до виходів, але ті були заблоковані.

Один з глядачів зміг схопити винуватця інциденту, однак той спромігся вирватися і втекти.

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Через деякий час чоловіка затримали поліцейські.

Зловмисник виявився вихідцем з Алжиру, зараз він перебуває під вартою за звинуваченням у вихвалянні тероризму. Газета при цьому не уточнює, що стало причиною такого звинувачення.

Le Grand Rex - кінотеатр та концертний майданчик у Парижі, який відзначається своїм розкішним оздобленням та великим головним глядацьким залом, який є найбільшим кінотеатром у Європі.