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Возгласом "Аллах акбар!" неизвестный вызвал панику в крупнейшем кинотеатре Европы

Понедельник, 28 октября 2019, 16:15

27 октября во время вечернего сеанса в крупнейшем кинотеатре Европы Grand Rex в Париже неизвестный выкрикнул "Аллах акбар!", чем вызвал панику среди зрителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Le Parisien.

Инцидент произошел в воскресенье около 21.30 во время показа фильма "Джокер".

Люди в панике вскочили с мест и побежали к выходам, но те были заблокированы.

Один из зрителей смог схватить виновника инцидента, однако тот смог вырваться и убежать.

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Через некоторое время мужчину задержали полицейские.

Злоумышленник оказался выходцем из Алжира, сейчас он находится под стражей по обвинению в прославлении терроризма. Газета при этом не уточняет, что стало причиной такого обвинения.

Le Grand Rex – кинотеатр и концертная площадка в Париже, который отличается своим роскошным убранством и большим главным зрительным залом, который является наибольшим кинотеатром в Европе.

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