Возгласом "Аллах акбар!" неизвестный вызвал панику в крупнейшем кинотеатре Европы
27 октября во время вечернего сеанса в крупнейшем кинотеатре Европы Grand Rex в Париже неизвестный выкрикнул "Аллах акбар!", чем вызвал панику среди зрителей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Le Parisien.
Инцидент произошел в воскресенье около 21.30 во время показа фильма "Джокер".
Люди в панике вскочили с мест и побежали к выходам, но те были заблокированы.
Один из зрителей смог схватить виновника инцидента, однако тот смог вырваться и убежать.
Через некоторое время мужчину задержали полицейские.
Злоумышленник оказался выходцем из Алжира, сейчас он находится под стражей по обвинению в прославлении терроризма. Газета при этом не уточняет, что стало причиной такого обвинения.
Le Grand Rex – кинотеатр и концертная площадка в Париже, который отличается своим роскошным убранством и большим главным зрительным залом, который является наибольшим кинотеатром в Европе.