Во Франции задержали мужчину, устроившего стрельбу возле мечети

Во французском городе Байонна в департаменте Атлантические Пиренеи неизвестный устроил стрельбу напротив мечети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник.

Правоохранителям удалось задержать стрелка, хотя тот пытался убежать.

Сообщается, что он успел тяжело ранить двух людей. Их госпитализировали.

Злоумышленник также применил запальное устройство, что привело к возникновению пожара на территории мечети. Пожар был быстро ликвидирован пожарными.

Мотив атаки пока неизвестен.