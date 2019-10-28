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Во Франции задержали мужчину, устроившего стрельбу возле мечети

Понедельник, 28 октября 2019, 18:08

Во французском городе Байонна в департаменте Атлантические Пиренеи неизвестный устроил стрельбу напротив мечети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник.

Правоохранителям удалось задержать стрелка, хотя тот пытался убежать. 

Сообщается, что он успел тяжело ранить двух людей. Их госпитализировали.

Злоумышленник также применил запальное устройство, что привело к возникновению пожара на территории мечети. Пожар был быстро ликвидирован пожарными.

Мотив атаки пока неизвестен.

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