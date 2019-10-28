Британія: чоловік, який завис на верхівці 88-метрової труби, загинув
Поліція британського міста Карлайл підтвердила загибель чоловіка, який зависнув на вершині 88-метрової труби.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Екстрені служби працювали з самого ранку, щоб врятувати чоловіка. Операція з порятунку тривала більше 15 годин.
На фотографіях і на відео з місця інциденту видно, що чоловік, ймовірно, повис ногами до верху на вершині труби, яка була побудовані в 1836 році як частина млина і в той час була восьмим за висотою димоходом у світі.
У заяві поліції графства Кумбрія сказано: "Поліція може підтвердити, що чоловік, який опинився в пастці на димоході Діксона в Карлайлі і якого декілька служб намагалися звідти дістати, загинув".
Чоловіка спустили на землю близько 16.45, однак медикам лишалося тільки констатувати його смерть.
Перед цим рятувальники повідомили про втрату зв'язку з постраждалим.
Розслідування обставин і причин того, як чоловік опинився на трубі, триває.