Британия: мужчина, который завис на верхушке 88-метровой трубы, скончался

Полиция британского города Карлайл подтвердила гибель мужчины, зависшего ранее на вершине 88-метровой трубы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Экстренные службы работали с самого утра, чтобы спасти мужчину. Операция по спасению длилась более 15 часов.

На фотографиях и на видео с места инцидента видно, что мужчина, вероятно, повис ногами к верху на вершине трубы, которая была построена в 1836 году как часть мельницы и в то время была восьмым по высоте дымоходом в мире.

В заявлении полиции графства Кумбрия сказано: "Полиция может подтвердить, что человек, который оказался в ловушке на дымоходе Диксона в Карлайле и которого несколько служб пытались оттуда достать, погиб".

Мужчину спустили на землю около 16.45, однако медикам оставалось только констатировать его смерть.

Перед этим спасатели сообщили о потере связи с пострадавшим.

Расследование обстоятельств и причин того, как мужчина оказался на трубе, продолжается.