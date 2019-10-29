Президент Литви заспокоїв Лукашенка: військові США прибули не для залякування Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що військові США дислокуються в Литві з метою захистити жителів країни і це робиться не для того, щоб залякати Білорусь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Науседа своєю заявою відреагував на коментар білоруського президента Олександра Лукашенка про те, що той вважає розміщення американського військового контингенту поблизу кордону своєї країни демонстрацією сили і відповість на ці дії, однак не стане при цьому "брязкати зброєю".

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"Те, що в Литві розміщуються військові НАТО і техніка НАТО - це просто бажання захистити людей від ймовірних інтервенцій, щоб вони могли в безпеці створювати свій добробут. Це єдина мета оборонної політики Литви", - сказав Науседа.

"Ми намагаємося захистити свій край. Нам не потрібні інші землі і нам не потрібно лякати своїх сусідів, тому що наша політика була, є і буде мирною", - додав він.

У жовтні в Литву прибув батальйон сил США чисельністю майже 1,5 тисячі осіб з важкою бронетехнікою. Він буде розміщений в країні до весни.

Як відомо, в Литві розміщений багатонаціональний батальйон НАТО під командуванням Німеччини.