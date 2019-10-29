Президент Литвы успокоил Лукашенко: военные США прибыли не для запугивания Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что военные США дислоцируются в Литве с целью защитить жителей страны и это делается не с целью запугать Беларусь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Науседа своим заявлением отреагировал на комментарий белорусского президента Александра Лукашенко о том, что тот считает размещение американского военного контингента вблизи границы своей страны демонстрацией силы и ответит на эти действия, однако не станет при этом "бряцать оружием".

"То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО – это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы", – сказал ГНауседа.

"Мы стараемся защитить свой край. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной", – добавил он.

В октябре в Литву прибыл батальон сил США численностью почти 1,5 тысячи человек с тяжелой бронетехникой. Он будет размещен в стране до весны.

Как известно, в Литве батальон многонациональный батальон НАТО под командованием Германии.