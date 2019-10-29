У Нідерландах пакистанця можуть посадити на 6 років за намір вбити лідера ультраправих

Прокуратура Нідерландів вимагає шестирічного тюремного ув'язнення для пакистанця, обвинуваченого у підготовці теракту проти ультраправого політика Герта Вілдерса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прокурори заявили у вівторок, що 27-річний підозрюваний відправився в Нідерланди в серпні минулого року з "наміром вбити політика" через конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, організований Вілдерсом.

Прокурори кажуть, що чоловік, ідентифікований в ЗМІ як Джунаїд В., погрожував Вілдерсу у відео, яке він опублікував на Facebook, зі словами: "Я відправлю цього собаку... до біса".

Підозрюваний заперечує змову з метою вбити Вілдерса.

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Нідерландський політик скасував запланований конкурс карикатур після загроз смерті і побоювань за безпеку інших людей.

Фізичні зображення пророка заборонені в ісламі і глибоко образливі для мусульман.