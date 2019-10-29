В Нидерландах пакистанца могут посадить на шесть лет за намерение убить лидера ультраправых

Прокуратура Нидерландов требует шестилетнего тюремного заключения для пакистанца, обвиняемого в подготовке теракта против ультраправого политика Герта Вилдерса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Прокуроры заявили во вторник, что 27-летний подозреваемый отправился в Нидерланды в августе прошлого года с "намерением убить политика" из-за конкурса карикатур на пророка Мухаммеда, организованного Вилдерсом.

Прокуроры говорят, что человек, идентифицированный в СМИ как Джунаид В., угрожал Вилдерсу в видео, которое он опубликовал на Facebook, со словами: "Я отправлю эту собаку... к чертям".

Подозреваемый отрицает сговор с целью убить Вилдерса.

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Нидерландский политик отменил запланированный конкурс карикатур после угроз смерти и опасений за безопасность других людей.

Физические изображения пророка запрещены в исламе и глубоко оскорбительны для мусульман.