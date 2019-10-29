Уряд Британії готовий розглянути альтернативні дати дострокових виборів

Британський уряд готовий розглянути поправки, щоб змінити дату запропонованих дострокових виборів на ту, яка "логічно можлива".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Офіційний представник прем'єр-міністра сказав, що вибори 9 грудня, як пропонували ліберальні демократи і Шотландська національна партія, будуть неможливі з логістичної точки зору.

У той же час, за його словами, уряд готовий розглянути проведення виборів 10 і 11 грудня.

Як відомо, прем’єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести вибори 12 грудня, але вчора парламент відхилив його пропозицію, для якої необхідно було дві третини голосів.

Сьогодні відбудеться ще одне голосування, але вже за окремий законопроєкт про проведення виборів і для ухвалення рішення необхідна проста більшість голосів.

Призначення виборів стало дуже ймовірним після того, як Лейбористська партія заявила про готовність підтримати Джонсона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня після того, як британський парламент не підтримав його угоду про вихід.

Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.