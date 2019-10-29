Правительство Великобритании готово рассмотреть альтернативные даты досрочных выборов

Британское правительство готово рассмотреть поправки, чтобы изменить дату предложенных досрочных выборов на ту, которая "логично возможна".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Официальный представитель премьер-министр сказал, что выборы 9 декабря, как предлагали Либеральные демократы и Шотландская национальная партия, будут невозможны с логистической точки зрения.

В то же время, по его словам, правительство готово рассмотреть проведение выборов 10 и 11 декабря.

Как известно, премьер-министр Борис Джонсон предложил провести выборы 12 декабря, но вчера парламент отклонил его предложение, для которого необходимо было две трети голосов.

Сегодня состоится еще одно голосование, но уже за отдельный законопроект о проведении выборов и для принятия решения необходимо простое большинство голосов.

Назначение выборов стало весьма вероятным после того, как Лейбористская партия заявила о готовности поддержать Джонсона.

Напомним, премьер-министр Великобритании официально принял предложение ЕС о продолжении процесса Brexit до 31 января после того, как британский парламент не поддержал его соглашение о выходе.

Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.